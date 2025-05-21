Губернатор Краснодарского края прямо на совещании отправил своего зама в отставку

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прямо на совещании с краевым правительством отправил в отставку своего заместителя Александра Нестеренко, который отвечал в администрации региона за строительный блок.

"По-другому поступить я не могу, - сказал губернатор. - Ситуация сегодня так дальше не может продолжаться <...> Я не уверен, что, сдвинув [сроки сдачи объектов], мы их достроим: и поликлиники, и школы, и детские сады".

По словам Кондратьева, из 149 объектов строительства социальной инфраструктуры – это поликлиники, школы, детские сады, - больше половины идут со значительным отставанием от графика.