Кубанские депутаты внесут важные поправки в краевое законодательство о плодородии земель

21 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Хазин прогнозирует новый кризис на Западе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Кубанские депутаты внесут важные поправки в краевое законодательство о плодородии земель

Спикер парламента Кубани Юрий Бурлачко провел на базе расположенного в Краснодаре Национального центра зерна выездное заседание аграрного комитета ЗСК. Обсуждали изменения в краевую нормативную правовую базу, регулирующую сохранение и обеспечение в субъекте плодородия земель.

В заседании приняли участие вице-губернатор Андрей Коробка, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека, председатель комитета Заксобрания по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко, депутаты Законодательного Собрания, омбудсмен по делам фермеров Вячеслав Легкодух, представители Россельхознадзора, Россельхозцентра, научного сообщества, отраслевых ассоциаций и объединений, члены экспертно-консультативного совета при профильном комитете, молодые депутаты, заместители глав ряда муниципалитетов.

Перед совещанием председатель регионального парламента вместе с коллегами посетил лабораторию центра агрохимической службы «Краснодарский». Специалисты продемонстрировали методы отбора почвенных проб, ознакомили с процессом определения нитратов в продукции и активных карбонатов в занятых виноградниками землях, показали предназначенные для этого технику и спецоборудование, презентовали информационную систему учреждения.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Затем предлагаемые поправки в краевое законодательство о плодородии земель рассмотрели выездном заседании.

Юрий Бурлачко напомнил, что черноземы региона уникальны, добавил, что благодаря постоянному совершенствованию принятого еще в 2004 году профильного закона, он максимально учитывает современные реалии агропрома.

«Отраслевое законодательство нацелено на сохранение плодородия земель всеми ее пользователями. Вопрос находится на особом контроле Губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева. Именно при его непосредственных поддержке и участии были приняты нормативные правовые акты, направленные на сбережение нашего главного богатства – кубанских черноземов. В условиях реализации государственной политики импортозамещения и необходимости в сжатые сроки обеспечить устойчивое развитие всех сфер экономики и, в первую очередь, сельского хозяйства, данная тема становится наиболее актуальной», - сказал Юрий Бурлачко.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

При этом он добавил – чем строже будет контроль за соблюдением положений закона о плодородии, тем больше шансов будет у субъекта получать в дальнейшем такие же рекордные урожаи, как и сейчас.

Вице-губернатор края отметил, что сохранение плодородия почв - один из безусловных приоритетов в деятельности краевых властей. Председатель профильного комитета Сергей Орленко подробно объяснил коллегам, чем вызвана необходимость корректировок законов о плодородии земель и об административных правонарушениях. Основными причинами, считает депутат, являются уменьшение содержания гумуса в почве и обязательность исполнения правообладателями участков всех предусмотренных отраслевым законом требований по обеспечению плодородия черноземов. В числе таковых - соблюдение севооборота, внесение в грунт органических удобрений и ведение паспортов агрохимического состояния полей.

В законопроекте четко определены меры ответственности за неисполнение физическими, должностными и юридическими лицами требований регионального законодательства в части обеспечения плодородия земель.

Подводя итоги обсуждения, председатель Законодательного Собрания предложил включить законопроект с соответствующими корректировками в повестку дня майской сессии и рассмотреть его в первом чтении. По его мнению, данный   документ послужит основой для системной работы по сохранению плодородия почв. Он также обратил внимание коллег на необходимость первоочередного оказания мер поддержки тем аграриям, которые не только восстанавливают черноземы, но и выводят их из состава неиспользуемых сельхозземель.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Планируется, что во втором чтении поправки в законы о плодородии земель и об административных правонарушениях рассмотрят на июньском пленарном заседании. В силу они вступят в марте следующего года.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, законопроект, плодородие почвы,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети