Кубанские депутаты внесут важные поправки в краевое законодательство о плодородии земель

Спикер парламента Кубани Юрий Бурлачко провел на базе расположенного в Краснодаре Национального центра зерна выездное заседание аграрного комитета ЗСК. Обсуждали изменения в краевую нормативную правовую базу, регулирующую сохранение и обеспечение в субъекте плодородия земель.

В заседании приняли участие вице-губернатор Андрей Коробка, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека, председатель комитета Заксобрания по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко, депутаты Законодательного Собрания, омбудсмен по делам фермеров Вячеслав Легкодух, представители Россельхознадзора, Россельхозцентра, научного сообщества, отраслевых ассоциаций и объединений, члены экспертно-консультативного совета при профильном комитете, молодые депутаты, заместители глав ряда муниципалитетов.

Перед совещанием председатель регионального парламента вместе с коллегами посетил лабораторию центра агрохимической службы «Краснодарский». Специалисты продемонстрировали методы отбора почвенных проб, ознакомили с процессом определения нитратов в продукции и активных карбонатов в занятых виноградниками землях, показали предназначенные для этого технику и спецоборудование, презентовали информационную систему учреждения.

Затем предлагаемые поправки в краевое законодательство о плодородии земель рассмотрели выездном заседании.

Юрий Бурлачко напомнил, что черноземы региона уникальны, добавил, что благодаря постоянному совершенствованию принятого еще в 2004 году профильного закона, он максимально учитывает современные реалии агропрома.

«Отраслевое законодательство нацелено на сохранение плодородия земель всеми ее пользователями. Вопрос находится на особом контроле Губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева. Именно при его непосредственных поддержке и участии были приняты нормативные правовые акты, направленные на сбережение нашего главного богатства – кубанских черноземов. В условиях реализации государственной политики импортозамещения и необходимости в сжатые сроки обеспечить устойчивое развитие всех сфер экономики и, в первую очередь, сельского хозяйства, данная тема становится наиболее актуальной», - сказал Юрий Бурлачко.

При этом он добавил – чем строже будет контроль за соблюдением положений закона о плодородии, тем больше шансов будет у субъекта получать в дальнейшем такие же рекордные урожаи, как и сейчас.

Вице-губернатор края отметил, что сохранение плодородия почв - один из безусловных приоритетов в деятельности краевых властей. Председатель профильного комитета Сергей Орленко подробно объяснил коллегам, чем вызвана необходимость корректировок законов о плодородии земель и об административных правонарушениях. Основными причинами, считает депутат, являются уменьшение содержания гумуса в почве и обязательность исполнения правообладателями участков всех предусмотренных отраслевым законом требований по обеспечению плодородия черноземов. В числе таковых - соблюдение севооборота, внесение в грунт органических удобрений и ведение паспортов агрохимического состояния полей.

В законопроекте четко определены меры ответственности за неисполнение физическими, должностными и юридическими лицами требований регионального законодательства в части обеспечения плодородия земель.

Подводя итоги обсуждения, председатель Законодательного Собрания предложил включить законопроект с соответствующими корректировками в повестку дня майской сессии и рассмотреть его в первом чтении. По его мнению, данный документ послужит основой для системной работы по сохранению плодородия почв. Он также обратил внимание коллег на необходимость первоочередного оказания мер поддержки тем аграриям, которые не только восстанавливают черноземы, но и выводят их из состава неиспользуемых сельхозземель.

Планируется, что во втором чтении поправки в законы о плодородии земель и об административных правонарушениях рассмотрят на июньском пленарном заседании. В силу они вступят в марте следующего года.