Екатеринбуржцам предлагают выбрать новый "дом" для арт-объекта мишки Гриши

Для арт-объекта мишки Гриши, располагавшегося раньше у бывшего кинотеатра "Салют", ищут новый "дом". Об этом сообщают организаторы фестиваля уличного искусства "ЧО".

Подать заявку могут собственник территории, на которую переселят Гришу, его представитель или обычные горожане, которые знают, где арт-объект будет отлично смотреться. Главные условия: место должно быть открыто для публичного посещения, а собственник территории должен быть готов оплатить расходы на транспортировку и содержание объекта. Команда фестиваля рассмотрит все предложения, поданные до 25 мая и выберет наиболее лучший вариант.

Напомним, что автором арт-объекта является художник Андрей Бартенев. Впервые арт-объект появился перед екатеринбуржцами на стилобате Ельцин Центра, где пробыл целый год, после чего "просидел" еще четыре у "Салюта". Какой смысл создатель вложил в 1,5-тонного деревянного медведя, мы рассказывали ранее.