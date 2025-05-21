Осужденному в екатеринбургский СИЗО пытались прислать финики с гашишем

В Екатеринбурге осужденному в СИЗО-1 пытались прислать 38 свертков гашиша. Чтобы пройти пропускной пункт, наркотики поместили в финики, рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Накануне сотрудник отдела режима и надзора в помещении выдачи посылок, передач и бандеролей досматривал посылки. Одной из них оказался пакет фиников, присланный от некого гражданина Б., проживающего в Москве. Лакомство с сюрпризом предназначалось для обвиняемого по ряду статей УК РФ, в том числе по статье 228 УК РФ "Незаконный оборот наркотиков".

"В посылке, в пакете с финиками были обнаружены и изъяты 38 свертков с веществом бурого цвета. Изъятое вещество было передано в полицию на экспертизу, которая показала, что в свертках находилось наркотическое вещество гашиш", - рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении адресата посылки повторно возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.