Разведанных запасов нефти в России хватит на 26 лет – Минприроды

Разведанные запасы нефти в России составляют 31 млрд тонн, еще 95 млрд тонн – разведанные ресурсы. Но последние не так просто перевести в статус запасов. А запасов при текущем уровне добычи хватит на 26 лет, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Он добавил, что почти треть из запасов – трудноизвлекаемые ресурсы. И их добычу, по мнению Козлова, государство должно поддерживать льготами. Добыча только 13 млрд тонн нефти является рентабельной.