За пять лет отток населения из арктических регионов составил 11%

Дефицит кадров является "самым сдерживающим фактором для развития арктической зоны", заявил министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, к 2030 году нехватка кадров в арктических регионах составит порядка 70 тыс. человек. "Это все усугубляется оттоком населения – на 11% за пять лет", - отметил Решетников, выступая в Госдуме на "Парламентском часе", посвященном Арктике.

Хотя в регионе вдвое выросли инвестиции и в три раза сократилась безработица, "темпы роста ряда показателей отстают от среднероссийских". По словам Решетникова, в первую очередь это связано с нефтегазовым комплексом, в котором снижается производство.