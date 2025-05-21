В Испании убит бывший советник Януковича Андрей Портнов

Вблизи Мадрида погиб бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. В него несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия, сообщает на своём сайте радиостанция Cadena SER.

Испанские СМИ пишут, что 52-летнего политика убили в 9.15 по местному времени — у The American School в престижном районе Посуэло-де-Аларкон в Мадриде. Портнов привез в школу детей, в этот момент неизвестный подъехал к нему на мотоцикле и выпустил в украинца пять пуль — четыре попали в грудь и одна в голову.

Преступник скрылся с места происшествия, сейчас его ищет полиция.

Андрей Портнов ранее был внесен в черный список ЕС за якобы растрату государственных средств. Также был одним из идеологов законов, принятых для противодействия акциям Евромайдана 2014 года.