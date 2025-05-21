На днях в Москве начнётся метеорологическое лето

В Москве вскоре начнётся метеорологическое лето. К выходным будет до плюс 26 градусов.

"Пока что среднесуточная температура – плюс 12 градусов. А вот в выходные дни, даже не выходные, уже в пятницу, она будет соответствовать плюс 15 градусам. Это будет как раз начало метеорологического лета", - сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В выходные будет преобладать умеренный южный ветер. Погода будет комфортной.