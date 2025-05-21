В России начинают внедряться законы шариата - член СПЧ

Параллельно российскому законодательству в России начинают внедряться законы шариата. Это происходит неофициально, но фактически наблюдается тенденция к введению норм шариата. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов на XIII Петербургском международном юридическом форуме.

В законодательстве никак не закрепят термин "этнический анклав", хотя соответствующие нормативные документы уже подготовлены. Так, два года назад президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в национальную стратегию миграционной политики, где предусмотрены меры против создания этнических анклавов. Но юридически их не существует, а значит, противодействовать нечему. Слишком много тех, кто не хочет поднимать эту тему, считает правозащитник. Бизнес просто уходит от уплаты налогов, нанимая мигрантов, которым платит в конвертах. Но дело не только в экономике. По аналогии с европейской практикой происходит внедрение миграционных традиций и порядков в отдельных регионах. Почему в России никак не запретят никабы, которые запрещены даже во многих мусульманских странах?

Стимулирование и поддержка массового переселения мигрантов из Средней Азии в Россию происходит в интересах других стран и под контролем иностранных спецслужб, уверен Кабанов. Тем самым нарушается и размывается идентичность России, создаются предпосылки для социальной напряженности и конфликтов.