В Москве открылась выставка работ дипломатов

В Москве открылась выставка творческих работ дипломатов. Она называется "Краски мира". Работы можно увидеть в новом здании Третьяковской галереи.

Посетители могут увидеть более 100 работ дипломатов из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Детали привёл спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Каждое произведение – отражение культурной идентичности, личного взгляда и душевного богатства. Без преувеличения, их красота, искренность и глубина вызывают восхищение", - приводит РИА Новости слова дипломата, сказанные во время открытия выставки.