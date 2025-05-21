Около 20% зарубежной выручки Росатома приходится на недружественные страны

Несмотря на санкционное давление и геополитическую обстановку, Росатом продолжает хорошо зарабатывать на зарубежных проектах, в том числе на сотрудничестве с недружественными странами, сообщил глава госконцерна Алексей Лихачев, выступая на "Правительственном часе" в Совете Федерации.

"150 компаний Росатома находятся под санкциями. Они жизнь нашу легче не делает. Но только Финляндия демонстративно отказалась от сотрудничества по проекту АЭС "Ханхикиви", и власти Финляндии всегда как черт от ладана от нашего проекта бегали. Мы пытаемся судиться, власти страны должны нам возместить убытки за строительство и создание проекта", - сообщил Лихачев.

По его словам, "остальные страны с нами продолжают сотрудничество, некоторые переговоры идут в том числе и непублично, в том числе и с европейскими странами".

"Наша зарубежная выручка $18 млрд в прошлом году. Около 20% - недружественные страны. И это средний показатель за пять лет. То есть с недружественными странами объем работы не сокращается, но растет объем работ с дружественными странами", - рассказал Лихачев.

По его словам, 22 из 25 строящихся в мире энергоблоков большой мощности строит Росатом.

"В мире растет привлекательность атомной "зеленой" энергетики. Но растет и конкуренция среди поставщиков ядерных технологий", - заключил глава Росатома.