Российские аграрии побаиваются технологии ионизирующего облучения – Росатом

Хотя в России существует технология ионизирующего облучения сельхозпродукции, она используется много десятилетий, отечественные аграрии побаиваются ее, широкого распространения она не получила, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, выступая на "Правительственном часе" в Совете Федерации.

"У нас 8-10 таких центров, где проводится облучение. С помощью технологии можно продлить хранение овощей и фруктов в 5-6 раз. Технологию очень активно применяют Евросоюз и США. И все это безопасно, одобрено ВОЗ и МАГАТЭ. Нет там никакой остаточной радиоактивности", - рассказал глава Росатома, добавив, что "наши аграрии пока консервативно относятся".