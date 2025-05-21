Крупнейшие японские компании могут потерять $27 млрд из-за пошлин США

Ведущие японские компании могут потерять более 4 триллионов иен (около 27,6 миллиарда долларов) из-за импортных пошлин, введенных США, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.

В числе крупнейших японских компаний - Toyota, Sony и Mizuho. По информации газеты, пошлины, запланированные администрацией Дональда Трампа, могут сократить годовую прибыль компаний на десятки миллиардов долларов. При этом в случае рецессии в США последствия могут быть еще более значительными, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Nissan рассматривает возможность переноса части производства из Японии в США. Речь идет о производстве машин, предназначенных для американского рынка. Также Nissan заявил, что не будет принимать новые заказы из США на два внедорожника Infiniti мексиканского производства после введения Дональдом Трампом ввозных пошлин для ряда стран.