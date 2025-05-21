Жителю Красноуральска дали 4 года колонии за "минирование" мэрии

Житель Красноуральска от скуки "заминировал" администрацию города. За это ближайшие годы он проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось днем 30 января: уралец по имени Павел выпил, заскучал и позвонил по единому номеру вызова экстренных служб. Он заявил о якобы минировании мэрии Красноуральска. В результате были задействованы значительные силы спецслужб и проведена эвакуация находившихся в здании людей. Никакой бомбы внутри, разумеется, не нашли.

Звонившего быстро вычислили и возбудили уголовное дело. Также выяснилось, что 5 января Павел пришел в магазин "Пятерочка" за спиртным, но решил не платить. Мужчина надел маску и перчатки, набрал алкоголя и сигарет на сумму более 6 тысяч рублей и спокойно покинул торговую точку.

Красноуральский городской суд признал Павла виновным. С учетом непогашенной судимости ему назначено 4 года колонии строгого режима. Также с уральца взысканы все издержки на выезд спецслужб по ложному вызову.