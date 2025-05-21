В четырех из шести реакторов Запорожской АЭС находится американское топливо - Росатом

После того, как будет обеспечена безопасная промышленная работа Запорожской АЭС для ее запуска нужно будет решить четыре задачи, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, выступая на "Правительственном часе" в Совете Федерации.

"Коллектив станции – около 4,8 тыс. человек – демонстрирует профессионализм и мужество и в городе, и на станции. Прилеты, крушения, личные угрозы – это рутина последних лет. Понятно, что все живут мечтой подъема станции", - рассказал Лихачев.

Первая задача – водоснабжение. После прорыва Каховской ГЭС для промышленной эксплуатации станции требуется мощная система насосов.

Вторая задача – восстановление энергосетей, который сейчас все в разрушенном состоянии, существующих веток не хватает. Сюда же Лихачев отнес ж/д инфраструктуру.

Третья задача – топливо. "В четырех реакторах из шести топливо американское, только в двух – наше. Мы уже решаем этот вопрос с МАГАТЭ", - рассказал глава Росатома.

Четвертая задача – определить потребителя: ЗАЭС выдает 6ГВт, "это большой объем", для которого надо найти потребителя на юге страны.

"Никаких сомнений, что мы эти проблемы решим как только позволит обстановка", - заключил Лихачев.