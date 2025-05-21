Украине переданы две трети из обещанных ЕС 2 млн боеприпасов

Две трети из обещанных Европой Украине 2 млн боеприпасов уже переданы по назначению. Об этом сообщили министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее покрыть оставшуюся треть", - приводят "Ведомости" запись Сибиги в X.

Ранее стало известно, что Литва выделит 13 млн из бюджета страны на 2025 г. для закупки боеприпасов для Украины. Об этом сообщает пресс-служба литовского Министерства обороны.

"Заместитель министра национальной обороны Каролис Алекса призвал страны и институты Евросоюза продолжить наращивать военную поддержку Украины. Военная помощь Литвы Украине составит около 0,3% нашего ВВП", - говорится в сообщении.