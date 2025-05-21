Средняя зарплата в атомной отрасли превысила 137 тысяч рублей - Лихачев

В российской атомной отрасли работает более 420 тыс. человек, 30% из них – молодежь, 60 тыс. сотрудников работают за рубежом. В состав Росатома входят 580 предприятий, рассказал глава компании Алексей Лихачев, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Главная задача – держать ядерный щит в таком состоянии, чтобы ни у кого даже не возникала мысль напасть на наше государство", - сформулировал Лихачев задачу компании.

Объем выручки (ее открытая часть) выросла за последние пять лет в три раза. Средняя зарплата в отрасли составила в 2024 году 137,2 тыс. руб., сообщил Лихачев.

Гособоронзаказ выполняется на 100%, разрабатываются образцы неядерной военной техники, "многие из них используются в зоне СВО". "Доля гражданской продукции превысила при этом 55%, несмотря на рост ГОЗ. К 2030 году выйдем на показатель 75%", - рассказал глава Росатома.

На атомную энергетику приходится сейчас около 20% энергобаланса страны, в центральной части страны – более 40%. "Мы построим 38 энергоблоков разной мощности, в том числе плавучие. К середине 40-х годов доля атомной электроэнергии в стране вырастет до 25%", - добавил Лихачев.

По словам Лихачева, все шесть блоков Запорожской АЭС сейчас находятся в режиме "холодного останова". "В зоне нашей ответственности 31 город, включая Энергодар. Энергодар и Курчатов оказались в зоне боевых действий. При этом Курская АЭС в прошлом году выполнила все планы по производству электроэнергии", - заключил глава компании.