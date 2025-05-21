21 Мая 2025
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Общество Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур на площадке Кирилло-Мефодиевских чтений отметил значимость темы сохранения главных ценностей российского народа

Губернатор Томской области Владимир Мазур, открывая пленарное заседание XXXV Кирилло-Мефодиевских чтений, которые проходят в рамках Дней славянской письменности и культуры, отметил значимость этой площадки для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным российским обществом.

По словам главы региона, чтения способствуют выполнению задачи единения наследников и хранителей православной культуры, играют важную роль по сохранению языковой и нравственной общности, укреплению национальной идентичности.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Каждый год мероприятия чтений охватывают все районы нашей области. Потому что в каждом уголке региона знают и понимают, как важно в сегодняшнем изменчивом мире, в эпоху глобальных противостояний сохранить свой подлинный, генетически обусловленный культурный код, свое культурное и историческое Я», – сказал Владимир Мазур.

Губернатор напомнил, что в этом году Дни славянской письменности и культуры посвящены сразу нескольким вехам: 125-летию со дня освещения Троицкого собора, который был центром духовной жизни Томска в начале ХХ века; 30-летию обретения мощей святого старца Феодора Томского, небесного покровителя Томской земли, 100-летию преставления Патриарха Тихона. И, конечно, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Накануне главного праздника страны, 8 мая, митрополит Томский и Асиновский владыка Ростислав отслужил панихиду по невинно убиенным, по отдавшим за Родину жизни. На богослужении звучали очень важные слова – о том, что наша страна завоевала мир в окопах на передовой, в заводских цехах и, конечно, в молитвах. Наш народ, хранимый Богом, выстоял, вынес все тяготы и ужасы войны, смог не только отстоять Родину и отчий дом, но и стал народом-освободителем для миллионов людей, раздавив фашизм в самом его логове. Как и 80 лет назад, так и сегодня, наши бойцы твердо стоят на защите Родины, мужественно и достойно исполняют воинский долг», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Глава Томской области в обращении к участникам чтений отметил, что один из ключевых вопросов современности – это сохранение главных ценностей российского народа.

«Первое, что в основе народных ценностей, – это крепкая, любящая, многодетная семья, – подчеркнул губернатор Владимир Мазур. – Православная церковь прилагает максимум усилий для развития института семьи, воспитания нравственности. Огромное внимание российским семьям уделяет лично Президент Владимир Владимирович Путин. Вы знаете, что глава государства убежден: большие и дружные семьи вновь должны стать обыкновением для российского общества. Для поддержки семей наш Президент утвердил одноименный национальный проект, комплекс мер по развитию системы образования, здравоохранения, массового детского спорта, социальной защиты».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Еще одну тему обсуждения в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений выделил губернатор Томской области как особо актуальную - укрепление межнационального и межконфессионального диалога, сохранение многообразия и уникальности традиций и культуры народов России.

«Сохранение и уважение вековых религиозных и народных традиций испокон веков лежит в основе российской государственности, единства народа», – сказал губернатор Владимир Мазур на пленарном заседании Кирилло-Мефодиевских чтений.

 

Теги: владимир мазур, кирилло-мефодиевские чтения, российский народ, межнациональное согласие


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