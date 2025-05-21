В Калужской области задержан мужчина за сбор данных об объектах ПВО

В Калужской области задержан россиянин, помогавший спецслужбам Украины собирать разведывательную информацию, сообщили в ФСБ РФ. Возбуждено дело о госизмене, фигурант арестован.

По данным ведомства, мужчина выполнял задания по установлению мест нахождения систем ПВО в регионе.

Кроме того, в его телефоне обнаружена переписка с куратором и боевиками запрещенных на территории РФ террористических организаций. По их заданию фигурант приобрел пауэрбанки, сухпайки и энергетики, которые планировал заложить в схрон для украинских диверсантов. Также задержанный активно изучал обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками.

Ранее сообщалось, что сотруднику центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России вменили госизмену. По информации ФСБ, гражданин России начал сотрудничать с Украиной для помощи в ее работе против РФ. В прошлом году злоумышленник передал украинской стороне сведения о защите объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России. Также он привел данные о местах дислокации бойцов российской армии.