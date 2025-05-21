Мэрия Екатеринбурга назвала незаконным закрытие берега Исети у ЖК "Лувр"

Администрация Екатеринбурга заявила, что бизнесмен Андрей Гавриловский незаконно ограничил проход к берегу Исети у ЖК "Лувр".

В сети появилась информация о том, что владелец БЦ "Высоцкий" и строящегося ЖК "Лувр" огородил забором часть берега Исети, возле которого располагается дом. Вход на территорию разрешается только будущим жильцам новостройки, волонтерам и тем, кто готов заплатить 3 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, действия Гавриловского незаконны - участок не является частной собственностью бизнесмена, поскольку был взят в пользование у областных властей.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, после публикаций ценник убрали, однако территория по прежнему огорожена, а доступ к берегу закрыт.

Напомним, что все три дома ЖК бизнес-класса расположатся в центре Екатеринбурга в границах улиц Белинского, Тверитина, Красноармейской и Большакова. В проекте предусмотрено строительство однокомнатных квартир и студий площадью в 46 кв.м. Сдать жилье планируется в 2026 году.