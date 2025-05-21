Выросли доходы россиян, работающих из-за границы

IT-специалисты из России, трудящиеся из-за границы на российские компании, за прошедший год стали богаче. Максимальный показатель роста составил 26%.

Зарплаты специалистов-релокантов, сотрудничающих с российскими компаниями, выросли в целом на 14% за год. Наибольший рост среднемесячного дохода зафиксирован у программистов (15%, с 162,3 тыс. до 186,5 тыс. руб.) и веб-разработчиков (26%, с 223 тыс. до 280,3 тыс. руб.). Большинство специалистов работают на российский бизнес из стран ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и в меньшей степени Сербии, пишет "Ъ".

В начале 2023 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предлагал делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Идею счел реализуемой сенатор Андрей Клишас. Позже глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал заявления о необходимости введения ответственности для "различного рода "предателей"". Среди предложенных вариантов звучали лишение наград, почётных званий, собственности, гражданства РФ.

"Конечно, в этом обсуждении есть справедливый и здравый смысл – проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон", - написал тогда Кабанов в своем telegram-канале.