21 Мая 2025
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

Половина подростков призналась, что хотела бы жить без интернета

Хотя распространено мнение, что нынешние подростки - это "цифровое поколение", они не могут жить без интернета и "родились со смартфоном в руке", который уже является "частью их тела", его в значительной степени опровергли результаты опроса, которые приводит британское издание The Guardian.
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Результаты в некоторой мере ошеломляют, но свидетельствуют о глубинном понимании подростками в том числе отрицательного влияния интернета. Так, 50% подростков в возрасте от 16 до 21 года поддержали бы "цифровой комендантский час", который ограничил бы доступ в интернет вечером и ночью. А 46% вообще хотели бы жить в мире, в котором не было бы интернета.

Также 70% отметили, что чувствуют себя хуже после того, как проводят время в соцсетях. При этом 75% опрошенных заявили, что из-за ковидного дистанта они стали проводить больше времени в интернете.

Исполнительный директор благотворительной организации по предотвращению самоубийств The Molly Rose Foundation Энди Берроуз говорит, что очевидно, что подростки осознают риски и вред интернета и даже хотели бы, чтобы технологические компании приняли меры для их защиты.

Специалист в области ИИ и член СПЧ Игорь Ашманов считает, что многие люди просто подсели на смартфоны как на наркотик, и это болезнь, которую можно назвать "цифровым ожирением". Эта искусственная потребность не вызвана никакими естественными причинами, потому что всего 15-20 лет смартфонов еще не было и без них спокойно жили. Гаджеты не принесли каких-то больших преимуществ людям, если сравнить их с тем временем, которое они буквально пожирают, не говоря уже о вреде для здоровья при бесконтрольном их использовании.

Многие эксперты подчеркивают, что постоянное обращение к интернету резко снижает способность и готовность думать самостоятельно. У таких людей очень сильно ослабляется память, а лишение смартфона делает их беспомощными. Разные исследования также показывают, что чем раньше детям дают гаджеты, тем хуже для их умственного развития.

Теги: подростки, молодежь, интернет


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