Ямальцам представили артефакты карской экспедиции Павла Крузенштерна

В Яр-Сале открылась выставка, посвященная экспедиции Павла Крузенштерна в Карское море. Она разместилась в Ямальском районном музее, сообщили Накануне.RU организаторы.

Экспозиция повествует о событиях 1862 года. Тогда экспедиция под командованием Павла Крузенштерна, внука адмирала Ивана Крузенштерна, отправилась на шхуне "Ермак" в Карское море и попала в ледовый плен. Экипажу пришлось бросить судно и идти по льду в сторону материка. Через восемь дней истощенные моряки добрались до острова Литке, где их случайно обнаружил оленевод Сэйча Сэротэтто. В благодарность за спасенных моряков император Александр II наградил Сэротэтто медалью.

Директор Ямальского районного музея Екатерина Захарова рассказала, что артефакты из истории плавания Павла Крузенштерна входят в одну из постоянных экспозиций музея.

"Мы замечали, что все наши гости всегда на ней акцентировали внимание и задавали много вопросов, потому что эта история звучит как сказка. И поэтому мы решили ее оформить и показать, как можно большему количеству людей. Здесь у нас и деревянная шкатулка, и ценные документы, и даже портреты царской семьи, которые вручались за особые заслуги", – пояснила она.

Помимо выставки в Яр-Сале 17 мая открыли памятный знак Русского географического общества (РГО) с именем Павла Павловича Крузенштерна, датами его жизни и описанием знаковой истории. Сотрудники РГО также прочитали лекции об освоении Арктики.

"Русское географическое общество очень ценит деятельность наших соотечественников. Акция "Памятные таблички РГО", которая стартовала в 2020 году, как раз направлена на сохранение памяти о значимых событиях прошлого. В Ямало-Ненецком автономном округе эта табличка уже третья. Первая – на острове Рыкачева, вторая – в Тарко-Сале. И мы уверены, что наша деятельность по сохранению памяти о знаковых деятелях нашей страны в этом прекрасном регионе продолжится", — отметила советник департамента регионального развития исполнительной дирекции РГО Полина Романова.

Выставка "Легендарное спасение "Ермака" и приуроченные к ней мероприятия организованы по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" при поддержке "Газпромнефть-Заполярья".

"Это важное напоминание о нашей общей героической истории, которая затрагивает и судьбу видного исторического деятеля Павла Крузенштерна, и вклад коренных народов Севера в освоение Арктики. А что в данной истории особенно трогает – это пример того, как доброта одного человека влияет на судьбу целого края. История спасения команды Крузенштерна ямальским оленеводом не должна быть забыта", – считает директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

Благодаря поддержке программы в 2025 году экспозицию также представят в Салехарде, Сеяхе, Панаевске, Надыме и Тарко-Сале.