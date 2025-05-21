Дело о крушении вертолета на Среднем Урале прекращено

На Среднем Урале суд прекратил уголовное дело о крушении вертолета в прошлом году.

Инцидент произошел вечером 12 июня 2024 года в 5 км от поселка Билимбай Первоуральского городского округа, вблизи базы отдыха "Светофор". По данным СМИ, в вертолете были местный бизнесмен Игорь Чистовский и подруга его супруги, дизайнер Эльнара Дворникова.

Как рассказывал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерия Горелых, пилот собирался провести обзорную экскурсию вокруг поселка для подруги жены. В итоге вертолет упал, обоих пострадавших госпитализировали. Сообщалось, что у бизнесмена не было летного удостоверения, как и разрешения от соответствующих служб проводить полет в тот день. Позже к этим же выводам пришло и следствие.

39-летнего жителя Первоуральска обвинили по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Как показало расследование, пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью, а собственнику вертолета – ущерб на сумму более 9 млн рублей. В апреле нынешнего года дело направили в суд.

Сегодня, 21 мая, постановлением мирового судьи дело в отношении Игоря Чистовского было прекращено. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, это сделано в связи с примирением сторон.

"Чистовский признал вину в полном объеме, возместил причиненный потерпевшим ущерб. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - отметили в инстанции.