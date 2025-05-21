Беспилотники повредили здание завода полупроводниковых приборов в Орловской области

В Орловской области в результате массированной атаки беспилотников было повреждено здание Болховского завода полупроводниковых приборов, об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, также в Болхове повреждены несколько частных жилых домов. Пострадавших нет.

"Наши силы ПВО работали до раннего утра – помимо этих 11, по уточненной информации были уничтожены еще 26 вражеских БПЛА. Итог 37 БПЛА за сутки. В течение утра уничтожены еще 16 БПЛА противника над Орловской областью", - сообщил Клычков.

Завод полупроводниковых приборов выпускает микросхемы, чипы и другие виды микроэлектроники для оборонной промышленности, станко- и машиностроительной промышленности.