21 Мая 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Ужесточение для трудовых мигрантов: в патентах планируют указывать работодателя

В России могут ужесточить требования к выдаче патентов на трудовую деятельность для иностранцев. Вопрос обсуждался накануне на заседании Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.
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Основная идея в том, чтобы трудовые мигранты въезжали в Россию работать на конкретного работодателя. Так считает замгубернатора Волгоградской области Дмитрий Локтионов. Там активно привлекают мигрантов для работы в сельском хозяйстве и других отраслях, а ежегодно в области работают около 20 тыс. иностранцев, в основном, как и в других регионах, из Узбекистана и Таджикистана. Однако существующая система выдачи патентов приводит к тому, что госорганы в течение трех месяцев с момента въезда в страну вообще не знают о мигранте ничего: где он находится, где работает, да и работает ли вообще. Поэтому правильно было бы указывать в патенте работодателя. Меняешь работодателя - оформляй новый патент. И эту норму нужно закрепить в федеральном законодательстве, считают сторонники идеи.

Первый зампред Комитета Любовь Глебова отметила, что такая норма есть в законопроекте, который уже готовят в Правительстве. А начальник управления контрольно-надзорной деятельности ГУВМ МВД России Алексей Гасак сказал, что и Минтруд разрабатывает то же самое. Возможно, имеется в виду один и тот же законопроект. В нем пропишут особенности трудовой деятельности мигрантов, которые приезжают в Россию в рамках целевого организованного набора. Согласно законопроекту, иностранцы смогут начинать работать сразу после пересечения границы, а проверять их будут еще до въезда в Россию. Законопроект поддержали в МВД, сейчас он находится на согласовании в Правительстве.

Чтобы закрепить новые нормы, нужно внести поправки в федеральные законы о правовом положении иностранных граждан, о миграционном учете, а также в Налоговый кодекс. Когда будут внесены законопроекты, пока неизвестно.

Трудовая миграция в Россию является одним из болезненных вопросов. С одной стороны, россияне признают, что она отчасти необходима, с другой - что трудовых мигрантов слишком много; так считают 80% опрошенных осенью 2024 года. Только 12% считают количество мигрантов в России адекватным. Характерно, что 56% опрошенных считают, что мигранты занимают рабочие места, на которых могли бы трудиться местные жители, хотя занять их места готовы только 39%. Но в целом 62% участников опроса уверены, что трудовая миграция вредит регионам, лишь 13% видят в этом пользу.

Теги: мигранты, патент, работодатель


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