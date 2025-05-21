Жительница Нижнего Тагила хочет засудить федеральный канал из-за передачи про эзотерику

Жительница Нижнего Тагила подала в суд на телеканал "ТВ3". После просмотра передачи она лишилась почти 2 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде города, женщина обратилась в программу, транслируемую одним из федеральных каналов, с просьбой об оказании эзотерических услуг. После телефонного разговора с неким сотрудником, который представился исполнителем услуг, она перевела более 1,7 млн рублей на указанные ей реквизиты. Однако никакой эзотерики взамен не получила.

После невыполнения обязательств тагильчанка подала иск в суд. В качестве ответчиков привлечены: ООО "Телеканал ТВ3"; лицо, представившееся исполнителем услуг; платежные системы и финансовые организации. Женщина требует вернуть ее деньги, выплатить компенсацию морального вреда и назначить штрафы за несоблюдение порядка удовлетворения требований.

Судебное заседание по делу назначено на 28 мая.

Напомним, проведенный недавно опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга выступает за запрет рекламы тарологов.