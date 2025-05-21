За два дня в Екатеринбурге дети дважды выпадали из окон

С начала недели в Екатеринбурге произошло два случая выпадения ребенка из окна. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД, каждый год с началом весенне-летнего сезона в уральской столице традиционно фиксируется увеличение подобных происшествий.

Днем 19 мая из окна второго этажа дома по ул. Июльской выпала трехлетняя девочка. Небольшая высота привела лишь к получению сильных ушибов. А уже на следующее утро примерно в 09.00 произошло аналогичное происшествие, но уже на ул. Маневровой. Там с восьмого этажа выпал пятилетний мальчик, которого в последствии госпитализировали в ДГКБ № 9 с тяжелыми травмами.

В обоих случаях родители малолетних находились дома, но по разным причинам не следили за своими детьми. При этом окна были открыты и доступ к ним ничем не ограничен.



"Обычно подобные несчастные случаи связаны с тем, что дети опираются на москитную сетку в оконном проеме, которая не выдерживает их веса. Либо же ребенок просто оказывается рядом с открытым окном и по неосторожности выпадает наружу. По каждому подобному случаю полицией проводится тщательная проверка, устанавливаются все детали и причины произошедшего. Как правило, в данной ситуации сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят с родителями профилактические беседы. Однако в случае установления явного неисполнения взрослыми своих обязанностей по воспитанию детей, особенно при получении ребенком тяжких телесных повреждений горе-родители могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной", - пояснили в полиции.

Всех екатеринбуржцев, в окружении которых есть ребенок, настоятельно просят ответственно относиться к вопросам его безопасности. Соблюдение элементарных мер поможет избежать трагедии, сохранить жизнь и здоровье несовершеннолетнего.