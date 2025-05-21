21 Мая 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" рассказал о корпоративном волонтерстве в компании

На Урале развивается корпоративное волонтерство. С его помощью компании укрепляют кадровый потенциал. В крупнейшем строительном холдинге Урала "Атомстройкомплекс" только в донорском движении задействовано 11% сотрудников. В их числе есть и почетные доноры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, за последние пять лет строители сдали более 300 литров крови. Помимо донорства здесь реализуют целый ряд волонтерских проектов, касающихся экологии, помощи гражданам, пострадавшим от ЧП, тяжелобольным детям, а также поддержки различных социальных организаций.

Доноры компании "Атомстройкомплекс"(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Культура добрых дел появилась на предприятии в 90-е, когда термина "волонтерство" еще не было. Тогда сотрудники "Атома" в свободное от работы время ремонтировали помещения детских домов, предоставляли необходимые предметы быта, дарили подарки на праздники. Со временем это благотворительное движение плавно слилось со спортивным, в которое сегодня вовлечено больше тысячи сотрудников – пятая часть коллектива компании. Спортсмены всегда активно откликаются на призывы к участию в благотворительных акциях и городских инициативах, легко объединяют свои коллективы для решения общих задач.

"Спорт на нашем предприятии – не просто физкультура, это полноценная идеология, движение единомышленников, разделяющих идеи активного и здорового образа жизни, командной сплоченности и взаимной поддержки. Идеи волонтерства в нее органично вписываются. Наш коллектив охотно откликается на благотворительные инициативы, а руководители всегда поддерживают их, личным примером продвигая корпоративные ценности и одухотворяя корпоративную культуру. Наш опыт в формировании и развитии корпоративного волонтерского движения показал, что вовлеченные сотрудники более лояльны к компании, дольше остаются в ней и активно мотивируют новичков", - рассказала директор департамента управления персоналом ГК "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

"Мы формируем сообщество единомышленников, в котором всегда найдутся те, кто поддержит твою идею и реализует ее вместе с тобой, будь то субботник в парке около офиса или поздравление ветеранов с Днем Победы. Работа ежедневно дарит мне окружение неравнодушных людей, которые, как и я, видят смысл в том, чтобы помогать другим, чтить память героев, заботиться о городе и природе. Мне нравится, что, помимо своего профессионального вклада в преображение города, я вношу личный вклад в улучшение, а иногда и спасение, чьей-то жизни", - отметила лидер волонтерского движения "Атомстройкомплекс" Анастасия Григорьева.

Многие годы застройщик курирует подшефный комплексный центр социального обслуживания "Малахит" и детский хоспис ОДКБ №1, в преддверии Нового года проводит акцию "Елка добра", в рамках которой сотрудники и гости компании исполняют желания тяжелобольных детей. Компания участвует в благотворительном аукционе "Екатерининская ассамблея" и реализует социальные и культурные проекты в рамках паблик-арт программы "ЧО", направляя на благотворительность вырученные средства.

Гуманитарная помощь Оренбургу от "Атомстройкомплекса"(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Коллектив "Атома" собирает гуманитарную помощь для участников СВО, а в прошлом году отправил большую партию вещей и продовольствия пострадавшим от наводнения в Оренбургской области.

Теги: волонтеры, доноры, помощь, Атомстройкомплекс


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