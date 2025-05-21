Трамп хочет выйти из переговоров по конфликту на Украине - СМИ

Дональд Трамп оставил Киев и Европу с чувством покинутости, ясно дав понять, что США хотят выйти из переговоров между Россией и Украиной, пишет Financial Times.

Издание напоминает, что Трамп объявил, что положит конец конфликту в первый день своего президентства, но теперь он, похоже, умывает руки. Такое впечатление сложилось у европейских участников телефонного разговора с президентом США по итогам его общения с Владимиром Путиным.

Трамп даже назвал того, кому он готов передать роль посредника в этих переговорах: "Ватикан... заявлял, что он был бы очень заинтересован в проведении переговоров".

Также Вашингтон не готов теперь присоединиться к "сокрушительным санкциям" в отношении России, которые Европа и Киев договорились ввести, если Кремль не пойдет на 30-дневное прекращение огня. Трамп сначала вроде бы пообещал европейцам поддержку, но теперь сообщил им, что не намерен оказывать дополнительное давление на Москву, пока она участвует в двусторонних переговорах с Киевом.

New York Times также пишет, что теперь позиция Трампа по конфликту на Украине – "не моя проблема".

"Америка прежде всего и никакого лишнего участия в переговорах", - такова позиция президента США.