Аэропорты Ярославля и Костромы временно не принимают и не отправляют рейсы

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ярославля и Костромы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Кроме того, ночью вводились ограничения на работу аэропорта Грабцево в Калуге. В 05:00 мск они были сняты.

Как сообщили в Минобороны РФ, с вечера 20 мая до 4 часов утра 21 мая силы ПВО уничтожили 127 украинских дронов. Над Брянской областью был сбит 41 дрон, 37 - над Орловской, 31 - над Курской, шесть - над Московским регионом, пять - над Владимирской областью, три - над Рязанской. По одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.