Над Россией сбиты 127 беспилотников

Минобороны России сообщило о том, что за вечер 20 мая и ночь 21-го над различными регионами сбиты 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего – 41 – сбиты над Брянской областью, 37 – над Орловской, 31 – над Курской. По одному БпЛА сбиты над Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в селе Нежеголь дрон ВСУ атаковал ГАЗель. Пострадал водитель.

"Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями правого предплечья, спины и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу №2 Белгорода. В результате детонации дрона транспортное средство загорелось", - написал Гладков в своём telegram-канале.