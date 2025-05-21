В Екатеринбурге открыли движение трамваев по улице Победы, закрытое после опрессовок

В среду в Екатеринбурге открыли движение трамваев по улице Победы, закрытое из-за повреждения в ходе опрессовок.

Накануне утром движение было закрыто в обоих направлениях от остановки Лукиных до остановки Кузнецова. Причина в том, что в результате гидравлических испытаний повредился асфальт под трамвайными путями. После этого начались работы по восстановлению тепломагистрали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня утром движение трамваев по улице Победы было открыто в обоих направлениях.

"На пересечении улиц Победы – Стахановская ведутся дорожные работы. Введено ограничение скорости 10 км/ч в обоих направлениях", - уточнили в мэрии.