Евросоюз пригрозил России очередным пакетом санкций

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пригрозила России очередным, уже 18 по счету пакетом санкций. По итогам заседания в Брюсселе глав МИД и минобороны стран сообщества Каллас заявила, что "состоялась дискуссия о необходимости продолжения оказания давлению на Россию".

Она заявила, что "необходимо действовать быстро" и анонсировала, что новые санкции в основном коснутся энергетики.

Также Каллас добавила, что обсуждаются санкции в отношении газопроводов "Северный поток" и меры в финансовом секторе.

В постпредстве России ранее прокомментировали введение 17 пакета евросанкций. В ведомстве назвали их "успокоительными каплями" для Евросоюза и напомнили, что еще в марте 2023 года в Брюсселе заявляли, что ЕС исчерпал почти все возможности по санкционному давлению на Россию. В постпредстве заявили, что санкционная линия Еврокомиссии в последние годы стала одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в странах Евросоюза, включая деиндустриализацию, падение уровня жизни населения и рост госдолга.

В ведомстве также подчеркнули, что любые односторонние санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, противоречат международному праву и являются нелегитимными и пообещали ответ со стороны России.