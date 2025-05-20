Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Пермь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в международных общественно-политических слушаниях по евразийской безопасности, которые пройдут 29 мая в Перми, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Слушания посвящены выдвинутый президентом России Владимиром Путиным инициативе по формированию контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии.

Участие в мероприятии примут также видные политические и общественные деятели, дипломаты, представители деловых кругов из десятков стран мира. Кроме того, в этот день в Перми состоится выездное заседание комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под председательством Лаврова.

"Основной темой заседания будет содействие развитию внешних связей субъектов Российской Федерации, в том числе с использованием возможностей партийной парламентской и народной дипломатии", - резюмировала Захарова.