Медведев заявил, что договоренности с США имеют особое значение в достижении мира с Украиной

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XIII Петербургском международном юридическом форуме, который проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге, заявил, что диалог между Россией и США необходим.

"Хорошо, что сейчас с американской стороны у нас он идет", - сказал Медведев.

По его словам, договоренности с США имеют особое значение в достижении мира, поскольку США оказывает прямое воздействие на Украину. Медведев отметил, что состоявшиеся переговоры Путина и Трампа имеют высокую ценность.

"Украина находится, по сути, под внешним управлением со стороны Соединенных Штатов и Европы. И поэтому договоренности с Соединенными Штатами действительно имеют особое значение для того, чтобы достичь мира", - приводят его слова РИА Новости.

Путин и Трамп провели 19 мая телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Разговор длился более двух часов. Путин после разговора с Трампом сделал заявление для прессы. Разговор с Трампом президент России назвал "очень содержательным и весьма откровенным". Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса.