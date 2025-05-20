Георгий Филимонов встретился с бойцами СВО - жителями Кадуйского округа

"Встретился с участниками Специальной военной операции и их родными. На этот раз в Кадуйском округе", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Встречи с бойцами и близкими наших героев имеют особое значение, уверен губернатор. Именно открытый диалог помогает выстроить систему уникальную поддержки.

Это уже девятая такая кустовая встреча. Ранее такие диалоги проводили в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Кадуе, Соколе, Шексне и Кириллове. Каждый вопрос берется на контроль, из 102 поручений на сегодня 95 исполнено, 7 находятся в работе.

Сегодня на разговор с губернатором съехались жители из нескольких округов: Шекснинского, Череповецкого, Кадуйского, Усюженского, Бабаевского, Чагодощенского.

Необходимо напомнить, что в Вологодской области действует 41 мера поддержки военнослужащих и их семей. В регионе бойцов не разделяют на мобилизованных, контрактников, добровольцев и сотрудников ЧВК.

Все обращения принимаются через Единую диспетчерскую службу на базе «122». В регионе работает и прямой номер для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — 8-800-101-00-35.

Предоставляются выплаты: 1,205 млн руб. — единовременная выплата добровольцам, заключившим контракт о прохождении военной службы; 100 тыс. руб. единовременно участникам добровольческих подразделений и ЧВК; 100 тыс. руб. единовременно бойцам ЧВК и добровольческих формирований, получившим увечье в ходе СВО, — независимо от тяжести; 500 тыс. руб. — единовременная выплата уволенным со службы вследствие ранения; до 23 тыс. руб. — дополнительная ежемесячная выплата инвалидам вследствие военной травмы; 10 тыс. руб. — ежемесячная выплата военнослужащим именных частей (74927, 52436, 11742); бесплатный проезд в отпуск и обратно.

Также на Вологодчине расширили категории военнослужащих, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно: теперь землю могут получить не только Герои России, но и имеющие награды: Георгиевский Крест; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»; медаль «За отвагу»; медаль «За храбрость»; медаль Суворова; медаль Ушакова; медаль Жукова; медаль Нестерова.

Предоставляются участки и сотрудникам ЧВК или, в случае гибели, их семьям. Кроме того, взамен земельного участка можно получить денежную выплату в 223,4 тыс. руб.; Также проводится единовременная выплата из областного бюджета на установку намогильного памятника воину; до 28 тыс. руб. на санаторно-курортное лечение; компенсация 50% расходов на оплату коммунальных услуг ветеранам боевых действий; 50-150% прожиточного минимума — ежемесячная выплата инвалидам военной травмы; 1 млн руб. единовременно семье погибших участников добровольческих формирований и ЧВК; 1 млн руб. — выплата родителям погибших военнослужащих, удостоенных звания Героя России (посмертно).

Для семей военнослужащих предусмотрены: 2 тыс. руб. — ежемесячная выплата студентам высших и средних учебных заведений области; компенсация 50% стоимости обучения по программам бакалавриата и специалитета — но не более 50 тыс. руб. в год; бесплатное питание на сумму не менее 150 руб. в день — студентам профессиональных образовательных организаций; бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря и санатории области; освобождение от платы за детский сад; бесплатное питание школьникам, а также студентам колледжей и техникумов; бесплатный проезд школьников; внеочередное предоставление места в детский сад; бесплатное посещение детьми кружков, секций; освобождение от платы за проживание в общежитии студентам колледжей и техникумов; бесплатное посещение спектаклей, выставок, концертов; бесплатная юридическая или психологическая помощь.

"Запустили в регионе военно-врачебную комиссию, где участники СВО могут пройти углублённое медобследование. Вся информация по телефонам: 21-54-23 или «122». О мерах поддержки и условиях их получения подробно рассказали в буклете. Поддержка наших воинов - святая обязанность. До Победы!" - сказал Георгий Филимонов.