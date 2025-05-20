Жену Джо Байдена обвиняют в жестоком обращении с пожилыми людьми

Бывшей первой леди США Джилл Байден может грозить уголовная ответственность за "жестокое обращение с пожилыми людьми", а именно – с Джо Байденом, ее супругом, который на девять лет старше 73-летней женщины. Накануне стало известно, что у Байдена выявили агрессивную форму рака в IV (терминальной) стадии с метастазами в костях. У СМИ и политиков сразу вызвали вопросы сроки: либо президента в преклонном возрасте и с проблемами со здоровьем не обследовали своевременно, либо информация не разглашалась.

Старший советник генпрокурора США по гражданским правам Лео Террелл прокомментировал в соцсети X (заблокирована в России) пост о том, что Джилл Байден "знала о проблемах со здоровьем мужа", но "все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента". "Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовное обвинение?" – написал Террелл.