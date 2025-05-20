17 человек, в том числе дети, отравились шаурмой в Подмосковье

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после отравления шаурмой 17 человек, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, 19 мая в городе Егорьевск с признаками пищевого отравления к врачам обратились 17 человек. Все они посещали заведение быстрого питания, расположенное на проспекте Ленина.

Со слов пострадавших, они ели шаурму. В числе отравившихся – семеро детей. Шесть человек госпитализировали в инфекционное отделение.

Деятельность торговой палатки приостановлена, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Идет расследование.

Ранее сообщалось, что управление Россельхознадзора выявило в кафе Shaurma Cosmos в Кунгуре, где отравились 73 человека, продукты неизвестного происхождения.