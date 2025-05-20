США собрались выделить миллионы долларов на репатриацию украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа собралась выделить $250 млн на репатриацию беженцев, среди которых – 700 тыс. украинцев и гаитянцев.

Иммигранты, добровольно согласившиеся на самостоятельную депортацию из США в свои родные страны, получат стипендии от правительства Штатов. Их сумма составит $1 тыс., пишет The Washington Post (WP).

Ранее администрация США опровергла сообщение Reuters о том, что американские власти лишат временного легального статуса около 240 тыс. граждан Украины, которые ранее бежали в США из-за конфликта. Как заявила в соцсети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, решения по этому поводу пока нет. Она назвала это фейковой новостью. По ее словам, на данный момент никакого решения не принято.