Суд признал незаконными действия администрации Первоуральска по вопросу мусорного полигона

В Первоуральске суд признал незаконными действия городской администрации по проведению общественных обсуждений, касающихся размещения полигона промышленных отходов. Мнение горожан о выделении земли было решено узнать посредством общественных слушаний. Власти определили земельный участок под полигон, однако местные жители выступили категорически против и направили несколько административных исков, которые суд объединил в одно производство.

"Истцы просили признать незаконными действия администрации муниципального округа по организации и проведению общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы "Проектная документация "Строительство полигона промышленных отходов АО "ПНТЗ", - сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Горожане также просили суд признать незаконными действия главы муниципального округа, который 19 марта 2025 года подписал постановление "Об утверждении результатов общественных слушаний" по указанному вопросу.

Суд рассмотрел исковые требования и удовлетворил их частично, признав действия администрации незаконными. Двум административным истцам вернули расходы по уплате госпошлины. При этом установлено, что градоначальник, подписавший постановление, все же действовал в соответствии с законом.

Решение не вступило в законную силу.

По данным ПНТЗ, на полигоне должны были храниться "практически неопасные" отходы, включающие в себя бетон, грунт, кирпичный лом, "умеренно опасные" - замасленная спецодежда или тара из-под нефтепродуктов, а также "малоопасные" - глина, рабочая обувь из кожи и загрязненный песок.