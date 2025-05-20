Мигрантов, дети которых не сдадут тест на русский язык для школы, будут выдворять из России

Мигрантов, дети-школьники которых не сдадут тест на русский язык, будут депортировать из России, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

После неудачной сдачи первого теста по русскому языку у мигрантов будет три месяца, чтобы любым доступным способом, но за свой счет, обучить детей. Если после повторного теста через три месяца результат снова отрицательный, школы передают информацию в МВД, и правоохранительные органы уже принимают административные меры к родителям – "вплоть до выдворения", сообщил Музаев на Петербургском юридическом форуме.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уточнил, что здесь должна сложиться правоприменительная практика, и если у МВД не будет хватать полномочий для депортации, то необходимо внести поправки в законодательство.

По словам Музаева, пока из 1662 заявок на тестирование до самих тестов дошли только 44 ребенка, из них 27 подтвердили знание русского языка и только 22 уже зачислены в школы. Рособрнадзор запросил у школ информацию о том, как проходило тестирование, не было ли давления на учителей.

"Наших граждан беспокоило, зачем мигранты везут сюда семьи и устраивают детей в школы? Если ребенок в школе не знает русский язык – это преступно вообще в целом. И детей в школе буллили: наши – мигрантов, если мигрантов в классе меньше, и мигранты – наших, если соотношение обратное. А учителя не знали, что с этим делать. Без знания русского языка нет смысла заводить детей в школы – только хуже всем станет", - сообщил Музаев.

Бастрыкин очень удивился тому, что "русские дети буллинговали приезжих": Что, правда такие случаи были? Я не видел, Ну, слава богу, что есть такие примеры".