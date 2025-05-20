20 Мая 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

На выставке в Шанхае "SIAL CHINA 2025" представлена продукция вологодских производтелей

В эти дни в Шанхае проходит крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков SIAL CHINA 2025. Ежегодно она объединяет производителей со всего мира, которые стремятся к продвижению своей продукции на азиатском рынке. 

«В этом году участниками выставки стали около пяти тысяч предприятий из 75 стран. От нашего региона с коллективным стендом выступают три компании. Они представляют вологодские кондитерские изделия, сыры и чага-чай. До 21 мая гости выставки смогут продегустировать «Настоящий вологодский продукт» и подробно познакомиться с нашим производством. Это еще один важный шаг для развития российского и, в частности, регионального экспорта и выстраивания долгосрочных и взаимовыгодных связей с нашими партнерами в Китайской Народной Республике», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: официальный портал правительства Вологодской области / vologda-oblast.ru

Вологодчина осуществляет поставки в КНР продукции в сфере промышленности, лесного комплекса и АПК. С прошлого года был возобновлен экспорт в Китай вологодского мороженого, что стало историческим событием для Вологодской области. По условиям экспортного контракта всего запланировано направить в КНР более двух тысяч тонн мороженого в течение пяти лет.

Кроме того, в рамках соглашений, подписанных на «Днях Вологодской области в Китае», было принято решение о поставках в КНР сухого молока, кондитерских изделий, газового, ультразвукового и другого оборудования. Для более оперативной реализации экспорта в Вологде открыли контейнерный терминал, который позволит напрямую отправлять продукты и грузы на территорию Китая.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Помощь вологодским производителям в продвижении продукции за рубежом оказывает региональный Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В этом году при поддержке Центра компании Вологодчины примут участие еще в четырех международных выставках и получат возможность освоить новые рынки сбыта в Армении, Вьетнаме, Египте и Республике Беларусь.

Теги: вологодские продукты, георгий филимонов, выставка в китае


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