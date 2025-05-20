20 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Бастрыкин: Сумма ущерба от теракта в "Крокусе" – 6 миллиардов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о сумме ущерба от теракта в "Крокусе". Он составляет 6 млрд руб.

Об этом говорится в презентации Следственного комитета России, показанной во время выступления его председателя Александра Бастрыкина на XIII Петербургском международном юридическом форуме, пишет РИА Новости.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

5 февраля 2025 года стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы четверо исполнителей и 15 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.

Четверо непосредственных исполнителей устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.

Теги: Александр Бастрыкин, СКР, "Крокус сити холл", теракт


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