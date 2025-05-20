Мигрантов будут тестировать на умение вести диалог на русском языке

Рособрнадзор намерен до конца года выйти к правительству и парламенту с предложением изменить тесты (по русскому языку) для мигрантов, в том числе тесты, которые нужны для получения патента на работу.

"До сих пор мы могли изменять материалы тестов раз в три года. Со вчерашнего буквально дня мы можем менять их раз в год. И мы будем выходить с предложением о введении для взрослых мигрантов – по аналогии с детьми – устного теста на умение вести диалог", - сообщил глава Рособрнадзра Анзор Музаев на Петербургском юридическом форуме.

Он добавил, что за минувший год – после проверок МВД – изменилась структура центров по тестированию мигрантов.

"Было 13 уполномоченных организаций по тестированию мигрантов. Они часто раздавали еще свои полномочия другим организациям. В итоге в 2024 году 9 тыс. сертификатов были обнулены МВД. Сейчас уполномоченных организаций больше, но они не могут раздавать право тестирования – 203 фактических места проведения тестирования. Это только госструктуры. Число нарушений, выявленных МВД, сократилось в три раза (аннулированные сертификаты)", - сообщил Музаев.