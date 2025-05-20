В Екатеринбурге мужчина хотел поджечь кафе, где у него украли телефон

В Екатеринбурге силовики задержали пиромана, пытавшегося поджечь кафе. Таким способом он хотел отомстить за похищенный телефон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, вечером 17 мая сработала тревожная сигнализация в кафе на улице Щорса в уральской столице. На адрес прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники заведения рассказали силовикам, что пьяный мужчина пытался поджечь входную дверь кафе.

Пироман был задержан во дворах неподалеку и доставлен в отдел для разбирательства. Сам мужчина пояснил, что днем ранее в данном заведении у него украли телефон. Вместо того чтобы написать заявление в органы внутренних дел, он вернулся и решил отомстить.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, задержанный привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Проводится проверка.