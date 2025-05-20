Конфликт на тюменской детской площадке с избиением женщиной девочки перерос в уголовное дело

В Тюменской области возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка женщиной на детской площадке в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Уголовное дело возбуждено по статье "Побои". По данным следствия, 18 мая текущего года на одной из детских площадок в городе Тюмени женщина неславянской внешности, желая освободить качели, заставила своего ребенка несколько раз ударить девочку по спине, после чего сама нанесла ей удар ногой. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что женщина - мигрантка. Однако сама она заявила, что является коренной жительницей и сказала, что пострадавшей является ее дочь - якобы более старшая девочка дважды применила физическую силу к ее ребенку, после чего она вмешалась.

Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил главе регионального управления СК Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах.