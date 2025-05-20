В Екатеринбурге почти на все лето закроют улицу Чернышевского

В Екатеринбурге почти на все лето ограничат движение по улице Чернышевского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение транспорта по Чернышевского будет закрыто от дома №7 до здания №16 а. Ограничения продлятся с 26 мая по 26 июля 2025 года.

Как отметили в мэрии, это связано с проведением работ по устройству трубопроводов сетей канализации. Объезд транспорта будет организован по улицам 8 Марта – Радищева – Малышева – Добролюбова. На данном участке установят соответствующие знаки.

При этом схема движения общественного транспорта останется без изменений. После завершения всех работ элементы благоустройства обещают восстановить.