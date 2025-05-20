В рабочей группе по воспитанию детей не оказалось ни одного педагога

В межведомственной рабочей группе по вопросам воспитания детей и молодежи, которую своим распоряжением накануне создал президент РФ Владимир Путин, почти 40 чиновников разного уровня, но при этом нет ни одного практикующего педагога.

Возглавил ее первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Также в ее составе, в частности, министр просвещения РФ Сергей Кравцов; экс-министр и нынешний помощник Андрей Фурсенко, запомнившийся фразой, что образование должно готовить потребителей; генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев и другие чиновники.

Основными задачами этой группы станут координация действий государственных и общественных институтов, образовательных и научных организаций в сфере воспитания детей и молодежи; определение единого воспитательного пространства во всех образовательных организациях; анализ программ и проектов в сфере воспитания; предложение решений президенту РФ и т.п. С точки зрения координации разных ведомств включение министров и прочих руководителей логично, но отсутствие педагогов объяснить невозможно.

Многие эксперты и учителя отмечают, что воспитательная работа, которая формально была введена в школу по инициативе президента, формальностью так и осталась. Она свелась к составлению планов, проведению мероприятий и отчетам о проведенных мероприятиях. А план воспитательной работы стал одним из тех пяти видов документов, который по закону обязан делать каждый педагог.