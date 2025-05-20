Форум молодёжи "Утро" пройдёт осенью в Тюмени

Форум молодёжи "Утро" состоится в Тюмени. Мероприятие пройдёт в конце сентября. Его обсудили на совещании в уральском полпредстве.

"Уверен, что благодаря нашей совместной работе, форум "Утро-2025" пройдёт на высоком уровне и станет значимым событием для молодых людей всего округа и страны в целом", - сказал заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов.

Форум пройдёт вТюмени с 24 по 29 сентября, его тема – "Молодые профессионалы России". У Свердловской области будет трек "Разработчики", посвящённый изучению IT-инструментов и сервисов. У Югры – трек "Управленцы", направленный на формирование навыков, необходимых для принятия управленческих решений.

У Курганской области – трек "Наставники" (корпоративная культура, наставничество, поддержка молодых специалистов), у Челябинской – "Исследователи" (работа с информацией и данными, аналитика и исследовательская деятельность).

Трек Ямала – "Медиатехнологии" (медиатехнологии, маркетинг и PR, позиционирование организации в публичной плоскости), Тюменской области – "Профессионалы будущего" (профориентация и построение индивидуальных и профессиональных траекторий развития для школьников), сообщает пресс-служба полпредства.